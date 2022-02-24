اغلاق 49 منشأة طبية في المنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بصحة المنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد , وبتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة لها بإجراء 197 زيارة ميدانية ضمن مجموعة من الحملات المكثفة التي تتم داخل نطاق المحافظة على المنشآت الصحية الخاصة .

أسفرت تلك الحملات عن (78) منشأة مطابقة و (70) منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور، و استصدار قرار غلق (30) منشأة، وغلق (19) منشأة طبية خاصة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المسئولين , بتكثيف المرور على كافة المنشآت الطبية على نطاق المحافظة .

وقد أشارت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى و الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

أعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.