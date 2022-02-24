القوى العاملة : اليوم.. قبول طلبات راغبي العمل علي 110 فرص في مجال الصناعات المعدنية

برواتب مجزية بالقليوبية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بدء قبول طلبات الراغبين لشغل 110 فرصة عمل في مجال بشركة للصناعات المعدنية بمحافظة القليوبية ، للحاصلين على المؤهلات المتوسطة ، خبرة وبدون، وذلك من اليوم وحتى استيفاء العدد المطلوب، والرواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحى واجتماعى، وأماكن إقامة للمغتربين، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفي .

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل ، خاصة على وظائف المستقبل والتحول الرقمي في ظل رؤية مصر 2030.

وأوضح سعفان أن الوظائف المطلوبة هي: 20 فنى صيانة ميكانيكية ، و20 فنى صيانة كهربائية ، و50 عامل إنتاج ، و10 فنى برادة ، و 10 فنى فريزة ، ولا يقل سن المتقدم عن 20 سنة وألا يقل عن 35 سنة .

وقال أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مقر مديرية القوى العاملة بالقليوبية - بمدينة بنها ، كما يمكن للراغبين على التقدم لتلك الوظائف التوجه لديوان عام وزارة القوي العاملة في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - الإدارة العامة للتشغيل بالدور الرابع - من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر ، للتقدم على الوظائف .