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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الروبل الروسي ينخفض بعد إعلان بوتين شن عملية عسكرية في أوكرانيا

صدى البلد

 انخفضت العملة الروسية إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم /الخميس/ بعد أن اهتزت الأسواق المالية العالمية بقرار الرئيس فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية في أوكرانيا.
وهوى الروبل الروسي بنسبة 5.4٪، فيما علقت البورصة الروسية تداولاتها بعد انخفاضها بنسبة ١١.٣٪ كإجراء احترازي بعد تراجعها في ظل تصاعد التوتر جراء الأزمة الأوكرانية.
واتخذت بورصة موسكو القرار بعد تراجع حاد سجله مؤشراها إلى جانب انخفاض الروبل الروسي بعد إعلان روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس. 
 

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