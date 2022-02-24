أخبار التكنولوجيا| فيفو تطلق رسميا سلسلة iQOO 9 بالأسواق العالمية.. بالصور براءة اختراع تكشف تصميم غير تقليدي لـ ساعة فيسبوك الذكية

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

"ريلمي" الصينية تستعد لإطلاق هواتف ذكية متطورة للمرة الأولى بالسوق الأوروبية

يستعد عملاق التكنولوجيا الصينية "ريلمي" لإطلاق إصدارين من الهواتف الذكية المتطورة لتنافس بها شركات "آبل" و"سامسونج" بالسوق الأوروبية فى الأسبوع القادم.

فيفو تطلق أقوى هواتفها في الأسواق العالمية.. سعر ومواصفات سلسلة iQOO 9

كشفت شركة فيفو، عن الطرز العالمية من سلسلة iQOO 9، تتضمن 3 إصدارات رائدة تنطلق إلى السوق العالمي بدءًا من الهند، وهي iQOO 9 SE و iQOO 9 و iQOO 9 Pro.

ابتكر مصمم هندي الأصل تصاميم ثلاثية لساعة شركة ميتا Meta الذكية، بناءً على براءات الاختراع التي قدمتها مالكة فيسبوك لتوضيح الأداة القادمة التي تحمل تصميمًا غير عادي لمثل هذه الفئة من الأجهزة القابلة للارتداء.

كيف تحذف رسائل الماسنجر وواتساب من الطرفين بشكل نهائي؟، حيث يملك كل من تطبيقي المراسلة ميزة رائعة لحذف الرسائل بشكل نهائي، إذ زودت شركة فيسبوك برنامج الماسنجر وواتساب لمسح جميع الرسائل بطريقة آمنه وفعالة بواسطة ميزة جديدة تسمى Remove For Everyone، سنتستعرض إليك في المقال التالي كيف تحذف رسائل الماسنجر وواتساب من الطرفين بشكل نهائي؟

سوني تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي متوافقة مع بلاستيشن 5

كشفت شركة سوني Sony، عن تصميم خوذة جديدة للواقع الافتراضي مخصصة لأجهزة بلايستيشن 5.

قائمة افضل هاتف بسعر 3000، تضم العديد من الطرازات الحديثة لعام 2022، حيث تشترك العديد من الهواتف في نفس الفئة السعرية ولكن بمواصفات وامكانيات مختلفة تميز كل هاتف عن الآخر، لذلك نعرض لك افضل هاتف بسعر 3000، لهذا العام 2022 يمكنك الاختيار من بين القائمة التالية الذي يحمل الميزات التي تناسب احتياجاتك.

أفضل التطبيقات التي تعرفها.. لأول مرة ساعة آبل الذكية Apple watch

لم تتألق الساعة الذكية من شركة آبل في عالم الرياضة على غرار الساعات ذات الصيت الحسن في هذا المجال مثل ساعات Garmin وCoros بسبب الخلل الذي تعاني منه Apple watch في عمر البطارية وبعض الخصائص الأخرى، وعلى الرغم من ذلك استطاعت آبل أن تحظى بميزة فريدة تنافس بها الساعات الأخرى وهي التطبيقات الرائعة التي توفرها للمستخدمين، لذلك سنستعرض هنا بعض التطبيقات التي لا بد أن تتوفر عندك في Apple watch.