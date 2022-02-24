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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قضت ليلتها الأولى في المستشفى.. عروس تفقد وعيها في حفل زفافها

صدى البلد

أصيبت عروس بالغة من العمر 25 عاما بإغماء في حفل زفافها بسبب إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية بسبب إرهاق اليوم  الذي أفقدها وعيها في النهاية . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة بالغة من العمر 25 عاماً تزوجت منذ شهرين، قامت بنشر موقف غريب حدث معها أثناء حفل زفافها وبسببه قضت ليلتها الأولى في المستشفى . 

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روت العروس أن اليوم كان يسير بشكل هادئ و رائع ، و  انتهت في الصباح و التحضير مع صديقاتها لمراسم حفل الزفاف و استعدت لتطل بالأبيض إلا أن القدر فاجأها مفاجأة غير متوقعة . 
قالت الشابة إنها شعرت في بداية حفل الزفاف بالدوار، و لكنها قررت أن تنسى الامر و تستكمل يومها، و لكنها نسيت تماما أن تتناول أي طعام منذ بداية اليوم، فلم تتمكن من مقاومة الدوار أثناء الحفل خاصة بعد الارهاق و المجهود الذي قامت به . 
جدير بالذكر أن العروس أصيبت بالإغماء أثناء حفل الزفاف و تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، و قضت ليلتها الأولى في المستشفى بدلا من عش الزوجية و خرجت في اليوم التالي بعد إستقرار حالتها . 

عروس إغماء حفل زفاف هبوط حاد الدورة الدموية ارهاق المستشفى

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