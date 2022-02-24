صلاح مغاوري: الأزمة الأوكرانية الروسية قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية

قال صلاح مغاوري، الكاتب الصحفي، إن الموعد الأسبوعي لاجتماعات مجلس الوزراء كان أمس، الأربعاء، مشيرا إلى أن اللافت أنه كان هناك اجتماع لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف "مغاوري"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن القضايا الدولية وانعكاساتها على مصر أو المنطقة بشكل عام غير بعيدة عن اهتمام الدولة المصرية، مما يعد نوعا من التخطيط الجيد لمواجهة الأزمات والتحديات.

وأوضح أن روسيا وأوكرانيا من الدول المؤثرة على الاقتصاد المصرى، وانعكساتهما على الاقتصاد بشكل أو بآخر ملحوظة، لافتا إلى أن مصر تستورد القمح من أوكرانيا وروسيا باعتبارهما أكبر دولتين مصدرين لتلك السلعة.

وأشار إلى أن المواجهات العسكرية والتوتر الحادث الآن بين روسيا وأوكرانيا ستكون انعكاساتها على العالم بأسره واضحة، حيث إن أسعار البترول أمس تجاوزت الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2013، إلى جانب تأثر السلع الرئيسية والمعادن.