منى زكي تستعيد ذكريات تصوير فيلمها أصحاب ولا أعز

شاركت الفنانة منى زكي عدة صور جديدة لها في أحدث ظهور عبر خاصية الستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منى زكي من خلال كواليس تصوير فيلمها "أصحاب ولا أعز".

حلت الفنانة منى زكي في لقاء تليفزيوني قديم، حيث كشفت لأول مرة عن الطريقة التي اعترف بها أحمد حلمي بحبه لها.

وأجابت منى زكي عن سؤال: "اتعرفتي ازاي على أحمد حلمي؟"، قائلة: "إحنا كنا أصحاب بقالنا كذا سنة، وكنت عرفاه كصديق وبعد كده الموضوع اتطور"، معقبة: "أول مرة شفته فيها هو كان يعرف أخويا لأنه أخويا كان بيشتغل في التليفزيون وأحمد كان في الوقت ده بيشتغل مذيع".

وتابعت: "اتقابلنا صدفة في مكتب إنتاج وكان في نية نعمل مسرحية مع بعض ولكن متعملتش"، مردفة: "المنتج قالي ده أحمد حلمي جاي.. قلتله بجد ده لذيذ وبحب البرنامج بتاعه أوي، ولما دخل كان تنك جدًا عليا ومتكلمش معايا خالص".