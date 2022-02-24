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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العودة قريبة.. تطورات الحالة الصحية لبدر بانون نجم الأهلي

بدر بانون مدافع الأهلي
بدر بانون مدافع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات إصابة المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

ويعاني بدر بانون، من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، وهو ما أبعده عن الفريق خلال الفترة الماضية.

 

وقال أحمد شوبير: "بدر بانون خضع أمس لأشعة رنين مغناطيسي والنتيجة ستظهر اليوم، وهناك حالة اطمنئان إن الأشعة هتكون جيدة".

 

وأضاف:"لو النتيجة إيجابية وحالة القلب أصبحت على ما يرام، من اليوم بدر بانون، سيكون متواجدًا في المران".

 

وأوضح: "في حال عودة بانون، للتدريبات، هياخد أسبوع أو اتنين ويرجع يشارك في المباريات".

بدر بانون الأهلى شوبير النادي الأهلي احمد شوبير

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