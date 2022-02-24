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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ بـ نيجيريا.. ننشر خطة تصديري الهندسية للبعثات التجارية للقارة الأفريقية

صدى البلد

كشفت مى حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية عن استهداف المجلس تنظيم عدة بعثات ترويجية على مدار العام الجاري  للدول الأفريقية، منها ليبيا في شهر مايو، وانجولا خلال يونيو، والمغرب في يوليو، وموريشيوس في شهر ديسمبر.

ونوهت بأن أولى تلك البعثات إلى نيجيريا خلال الفترة من 27-31 مارس المقبل، بمشاركة نحو 15 شركة من قطاعات "الأجهزة الكهربائية، والأجهزة المنزلية، ووسائل النقل، طلمبات ومراجل، ومكونات السيارات، والمعدات الزراعية، ومنتجات تشغيل المعادن".

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وأوضحت حلمي أن البعثة سوف تشهد عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية أعضاء البعثة مع الشركات المستوردة النيجيرية من أجل تعزيز صادرات القطاع لهذا السوق.

وأشارت إلى أن تنظيم تلك البعثة يأتي في ظل استهداف المجلس تعزيز صادرات القطاع للأسواق الأفريقية، في إطار خطة الدولة في زيادة الصادرات المصرية لتلك الأسواق الواعدة.
 

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