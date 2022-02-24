11 باحثا زراعيا من دول أفريقية وآسيوية وأمريكا اللاتينية فى زيارة لمطروح

وفد المركز الدولي للزراعة يزور أنشطة التنمية المستدامة بمطروح

استقبل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، صباح اليوم الخميس، وفدا من المركز الدولى للزراعة، يضم 11 باحثا من دول أفريقية وآسيوية أمريكا اللاتينية، فى إطار الزيارة التى تستمر لمدة ثلاثة أيام.

تهدف الزيارة إلى التعاون بين المركز الدولى للزراعة ومركز بحوث الصحراء، لتبادل الخبرات والتجارب الزراعية والتنموية، والتعرف على الأنشطة المختلفة من حصاد لمياه الأمطار وتخزينها، وتنمية الوديان وتحسين تدهور المراعى الطبيعية، وتنميتها وزراعة بعض المحاصيل الزراعية والبستانية بالصحراء الغربية.

وقال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن الزيارة تهدف إلى التعرف على الأنشطة المختلفة من حصاد لمياه الأمطار وتخزينها، وتنمية الوديان وتحسين تدهور المراعى الطبيعية، وتنميتها وزراعة بعض المحاصيل الزراعية والبستانية بالصحراء الغربية فى المنطقة الواقعة بين غرب الضبعة وحتى السلوم غربًا، والمنطقة الواقعة بـ 70 كيلومترًا فى جنوب مطروح.

وقدم الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، نائبا عن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، عرضاً عن أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في المجالات المختلفة التي يقوم بها المركز، والتي تهتم في نشاطها الأول بحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها، وذلك بمقر مركز التدريب بمنطقة القصر بحضور على عبد الحكم، مدير المركز.

كما سيتفقد الوفد، خلال الزيارة وادى الخروبة، جنوبى مرسى مطروح، ووديان شرق مرسي مطروح بمنطقة رأس الحكمة، والذى يعتمد على الأمطار فى الزراعة، وذلك للتعرف على طرق توفير وتخزين مياه الأمطار بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.