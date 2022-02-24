عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عدم السماح بدخول منتجات رديئة

بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات ومجلس الصناعة للتكنولوجيا لدعم مجالات الفحص والاختبارات المعملية

توقيع البرتوكول
توقيع البرتوكول

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار الصناعي بروتوكول تعاون فى مجال دعم التعاون والتنسيق الفني والاستفادة من إمكانات وخبرات المراكز وكذا معامل الهيئة في مجــــالات الفحص والاختبارات المعملية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والشرقية بالاضافة الى نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم منظومة نموالاقتصاد المصري الارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في الأســـــواق المحلية و تعزيز التـــــــواجد الفعــــال للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية ، وقع بروتوكول التعاون اللواء عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات و أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية.

وأوضح اللواء عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات أن هذا البروتوكول يأتى في إطار اهتمام الدولة بمنع دخول المنتجات والبضائع رديئة الجودة إلى البلاد، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة عند استيراد البضائع التي تدخل للسوق المحلية ، مشيرا الى ان عدم السماح بدخول منتجات رديئة إلى مصر يحمي حقوق المستهلك ويعزز المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

ولفت النجار إلى أن هناك خطة لتطوير معامل الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية لتأهيلها واعتمادها لشهادة ايزو17025 تحقيقا لأجراء اختبارات معتمدة طبقا للموصفات العالمية لضمان جودة المنتجات المحلية والدولية.

ومن جانبه قال أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية أن المراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي قامت بوضع استراتيجية جديدة تحقق اهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030 وذلك من خلال إطلاق مشروعات قطاعية تهدف إلى مضاعفة الصادرات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق نقل وتوطين التكنولوجيا وتبنى مبادرات ابتكارية لتطوير الصناعة المصرية وتقديم الدعم الفني ورفع الكفاءات الفنية لضمان اتاحة منتجات مصرية ذات جودة عالية تفي باحتياجات المواطن المصري من المنتجات ذات الجودة المرتفعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق العالمي.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يدعم جهود الوزارة للتوسع في المجالات الفنية والجغرافية لتقديم كافة الخدمات والدعم الفني اللازم التي تضمن جودة المنتجات المحلية والدولية وذلك بالتكامل بين الأجهزة الحكوميــــة المعنية بالتجارة الداخليــة والخارجية والقطاع الخاص في دعم القطاع الصناعي وأيضا العمل على ان يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز بالاستقرار وقادر على تحقيق نمو مستدام ويتميز بالتنافسية.

الصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الصادرات والواردات الإقتصاد المصرى الصناعة المصرية التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

عمرو دياب يكشف سبب حذف أغانيه من اليوتيوب

أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الهجوم الروسي على البلاد

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

عدد كبير من أفراد الجيش الأوكراني يفرون ويتركون أسلحتهم أمام القوات الروسية

بعد شن عملية عسكرية في أوكرانيا..4 أسلحة تجعل الجيش الروسي الأقوى بالعالم

ترشيحاتنا

التعليم : اليوم غلق باب التسجيل لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة|فيديو

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لـ سحب جيشها من أوكرانيا ووقف الحرب.. فيديو

شاهد.. أرتال عسكرية روسية تدخل أوكرانيا عبر شبه جزيرة القرم

السفارة المصرية بكييف تطلب من المواطنين المقيمين في أوكرانيا عدم مغادرة منازلهم

بعد هجوم روسيا عليها..الاتحاد الأوروبي:سنقدم مساعدة عاجلة لأوكرانيا في هذه الساعات الحرجة

وصول قوات روسية لـ خاركييف شرق أوكرانيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

الاتهامات مكانها النيابة.. هاني شاكر يرد على حمو بيكا

فيديو جراف| بأدوات الحلاقة .. الداخلية تكشف سر محاولة حلاق ذبح نفسه

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ