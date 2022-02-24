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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائى علاج إدمان: التأهيل النفسي يساعد على بناء شخصية المتعافين

علاج الأدمان
علاج الأدمان

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائى علاج الادمان، إن مشروع بداية جديدة، هدفة التمكين الاقتصادى للمتعافين، مؤكداً أن تهيئ الظروف للمريض مما يساعده فى حياته خاصة بعد التعافى.

واضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن هذه المشروعات بها بعض المعايير أو الشروط عند الاختيار،  ففترة العلاج تستغرق من شهر إلى ٣ ولابد من ضمان الاستمرارية فى البرنامج الخاص به.

وأشار أخصائى علاج الادمان، إلى أن المخدرات الشديدة تخرج من الجسم من ٣ أيام لاسبوع فقط، ولكن المريض بعدها يحتاج إلى علاج نفسى حتى لا يعود إليها مرة أخرى.

وتابع أخصائى علاج الادمان، أن مرحلة الانسحاب للمدمن تستغرق من ٥ أيام إلى ١٠ ، والعلاج النفسى يساعد على بناء الشخصية مرة أخرى، ومساعدة على تجنب هذا المرض اللعين وعدم العودة إليه مرة أخرى.

اخصائى علاج الادمان المخدرات برنامج ٨ الصبح التمكين الاقتصادي العلاج النفسي علاج الإدمان

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