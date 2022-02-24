الاتحاد الأوروبي: القيادة الروسية ستواجه عزلة غير مسبوقة

بعد الهجوم على أوكرانيا..

علق بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حول هجوم روسيا على أوكرانيا، قائلاً: "هذا تصرف روسي لا يجب أن نتحمله، والقيادة الروسية ستواجه عزلة غير مسبوقة".

وأضاف “بوريل”، خلال مؤتمر صحفي، "إنها ليست مسألة حصار أو لعبة دبلوماسية إنها لعبة حياة وموت.. إنه مستقبل مجتمعنا الدولي على مستوى العالم، لذلك سنقف متحدين مع شركائنا وكل الدول الأوروبية، للدفاع عن هذا الموقف القوي".

وتابع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "نحن سنقف متحدين لنقول بأنه لن يتم التسامح مع هذا الدمار بغرض الوصول لأهداف سياسية .. نحن الاتحاد الأوروبي سنظل أقوى مجموعة دول في العالم ، وهذا لا يجب لأحد أن يقلل من أهميتها".