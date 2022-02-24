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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على رأسها الذهب والدولار.. انهيار الأسهم وقفزة بأسعار السلع مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا|فيديو

مؤشر الاسهم
مؤشر الاسهم

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا بعنوان انهيار الأسهم وقفزة للسلع مع بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ووفقا للتقرير، هناك سلع الآن تسجل ارتفاعات على رأسها الذهب والدولار والين، إلى جانب ارتفاع قوي فى أسعار النفط، حيث يسجل الذهب مستويات الـ1950 دولاراً تقريبا.

ويعود الذهب الأن إلى مستويات كان عندها منذ أوائل 2021، إلى جانب وجود تراجعات حادة فى الأسواق الأوروبية  منذ مطلع جلسة اليوم، والعقود الآجلة على الأسواق الأمريكية بها خسائر، وأسعار العملات، حيث يسجل الدولار ارتفاعا أمام العملات الرئيسية.

وتراجعت أيضا العملة الروسية بأكثر من 7%، حتي المؤشر الاسترشادي للبورصة الروسية، وسجل اليوم خسائر فاقت الـ13% وتم وقف التداول بعد تلك الخسائر.

ومن المعروف أن روسيا من أكبر الدول المصدرة والمنتجة للنفط والغاز بشكل عام، مما يحدث الآن قفزة في أسعار النفط، كما أنها تلعب دورا أساسيا فى تصدير عدد من السلع الرئيسية زراعية كانت أو صناعية، حيث يوجد زيادة فى أسعار القمح والألومنيوم وغيرها من السلع التي تصدرها روسيا.

انهيار الأسهم قفزة للسلع العملية العسكرية أوكرانيا الذهب والدولار والين

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