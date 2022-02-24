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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«مجاهد » يدعو المهندسين للمشاركة بإيجابية في انتخابات النقابة غدا

صدى البلد

دعا المهندس مصطفى مجاهد ، المرشح على منصب نقيب المهندسين بالقليوبية، جموع المهندسين إلى المشاركة بإيجابية وفاعلية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المزمع إجراؤها غدا الجمعة واختيار ممثلين لهم بمجلس النقابة يستطيعون خدمة المهنة وتحقيق مطالب أعضائها.


وقال «مجاهد»، أن برنامجه يشمل إعداد برامج تدريبية شاملة لشباب المهندسين بهدف تأهيلهم للمشاركة فى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ربوع المحروسة ومنها  محافظة القليوبية والتى تمثل 3 أضعاف المرحلة الأولى، مؤكدا أن النقابة تفتح ذراعيها لتدريب الخريجين وتأهيلهم  لسوق العمل.


كما يشمل البرنامج التخطيط لإنشاء ناديين اجتماعيين على أعلى مستوى؛ الأول بالقناطر الخيرية بالتنسيق مع الرى، والثانى فى مدينة بنها بالتنسيق مع الشباب والرياضة وكذلك توفير مقرات فرعية للنقابة بالمراكز، مشيراً إلى وجود ثلاثة أماكن غير مفعلة وهناك خطة لتوفير مقرات للنقابة  على مستوى المحافظة تعمل كحلقة وصل لتيسير حصول المهندسين على الخدمات فى أسرع وقت وبأقل مجهود .

 


وأشار  «مجاهد» إلى أن البرنامج يتضمن السعى نحو توفير معارض بالتقسيط للمهندسين وأسرهم والتوسع في تعاقدات والتخفيضات للمواد الاستهلاكية وتنظيم أنشطة إجتماعية لتكريم المتفوقين من المهندسين وأسرهم وتوفير أنشطة ترفيهية منتظمة من الحفلات والرحلات  والمصايف ورحلات الحج والعمرة والتنسيق مع النقابة العامة لتيسير إجراءات الحصول على معاش النقابة وتحديث البيانات وتوفير المكتبة الإلكترونية والحماية والدعم القانوني للمهندسين فيما يتعلق بشؤون المهنة.

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