وسط الهلع والخوف.. شاهد طوابير على المحلات التجارية والبنوك في أوكرانيا

عرضت فضائية العربية، طوابير على المحلات التجارية والبنوك من قبل الأوكرانيين، مؤكداً انهم على هذه الحالة منذ ثلاث ساعات ونصف وهذه الطوابير تستمر وسط حالة من الهلع والخوف.

وفى سياق آخر، حذرت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا من أن روسيا قد لا تتوقف إذا ما قررت غزو بلادها.



وقال ماركاروفا -في تصريحات- إن "السبب وراء هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لأنه يريد أوكرانيا، لكن السبب الحقيقي هو أن أوكرانيا اختارت أن تكون ديمقراطية ولديها طموحات بدخول الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".



ونبَّهت السفيرة الأوكرانية إلى أنه "لن يكون هناك أمل في أن يصبح العالم آمنًا إذا ما تعرضت أوكرانيا لهجمات روسيا"، مؤكدة: "لا نريد أن نصبح جزءًا من الاتحاد السوفييتي السابق أو الامبراطورية الروسية أو الاتحاد الروسي، وإنما أن تكون لنا سيادتنا واستقلالنا".