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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الأوكراني: لن نتنازل عن حريتنا كيفما كان الأمر

فولوديمير زيلينسكي،
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني

علق فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، على الهجوم الروسي قائلاً: "أوكرانيا لن تتنازل عن حريتها كيفما كان الأمر وكيفما فكر أولائك المتواجدين في موسكو .. إن حريتنا هي قيمتنا الكبرى". 

وأضاف فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي على "اكسترا نيوز"، أن الاتحاد الروسي هاجم أوكرانيا في هذا الصباح، وعلى غراره هاجمت ألمانيا أوكرانيا خلال الحرب العالمية، فإن الاتحاد الروسي يسير على نفس النمط.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلاً: "روسيا تسير في طريق الشر، وعلى المواطنين الروس تحديد اختياراهم اليوم في أي طريق يريدون المسير، بعد الهجوم على بلادنا".

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب قصير له، منذ الصباح، عن بدء عملية عسكرية واسعة في إقليم دونباس بأوكرانيا.

أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع عدة انفجارات متفرقة في أوكرانيا على رأسها العاصمة كييف و دينة أوديسا على ساحل البحر الأسود، فيما لفتت وكالة "رويترز" إلى سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في العاصمة الأوكرانية أيضا.

ومنذ قليل قال الرئيس الأمريكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار بسابق إصرار حربًا ستجلب كارثة، وذلك بعد لحظات من إعلان الأخير عن عملية عسكرية واسعة في إقليم دونباس بأوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن الرئيس الأمريكي قوله: "الولايات المتحدة وحلفاؤها سيردون على موسكو بطريقة موحدة وحاسمة، فقد اختار بوتين حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى معاناة بشرية".

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