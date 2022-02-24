الانتهاء من إحلال وتجديد خط طرد محطة صرف بالشرقية



أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد 500 م من خط طرد محطه صرف صحي القومية، أسفل كوبري الصدر الرابط بين محطه صرف صحي القومية ومحطه معالجه العصلوجي بمدينه الزقازيق.

وأشار إلي أنه تم تغيير خط قطر 630 مم زهر مرن الي 900 مم بولي اثيلين.



وأوضح أنه قد تم تسليم الموقع للشركة المنفذة لتغيير الخط بمساندة ودعم من أبناء الشركة وقطاعاتها المختلفة، لاستعاده تشغيل المحطة، وأشار عامر انه تم إعطاء الأولوية لإحلال وتجديد هذا الخط نظرا لتكرار الأعطال به وحرصاً على استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.



وقام بتقديم الشكر لجميع فريق العمل، والذين تكبدوا المشاق للانتهاء من عملية الإحلال والتجديد علي أكمل وجه، وأكد علي تحقيق أهداف الشركة في سرعة الاستجابة، والتواصل مع المواطنين لإزالة أسباب أي شكاوي قد تؤثر علي مدي تقديم الخدمات المتاحة لهم.