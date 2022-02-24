عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الانتهاء من إحلال وتجديد خط طرد محطة صرف بالشرقية

صدى البلد


أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد 500 م من خط طرد محطه صرف صحي القومية، أسفل كوبري الصدر الرابط بين محطه صرف صحي القومية ومحطه معالجه العصلوجي بمدينه الزقازيق.

 

 وأشار إلي أنه تم تغيير خط قطر  630 مم زهر مرن الي 900 مم بولي اثيلين. 


وأوضح أنه قد تم تسليم الموقع للشركة المنفذة لتغيير الخط بمساندة ودعم من أبناء الشركة وقطاعاتها المختلفة، لاستعاده تشغيل المحطة، وأشار عامر انه تم إعطاء الأولوية لإحلال وتجديد هذا الخط نظرا لتكرار الأعطال به وحرصاً على استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.  


وقام بتقديم الشكر لجميع فريق العمل، والذين تكبدوا المشاق للانتهاء من عملية الإحلال والتجديد علي أكمل وجه، وأكد علي تحقيق أهداف الشركة في سرعة الاستجابة، والتواصل مع المواطنين لإزالة أسباب أي شكاوي قد تؤثر علي مدي تقديم الخدمات المتاحة لهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

الوضع داخل كييف وخسائر الجيشين الروسي والأوكراني.. تفاصيل 6 ساعات من الغزو

داعيا مواطنيه لحمل السلاح.. رئيس أوكرانيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

عمرو دياب يكشف سبب حذف أغانيه من اليوتيوب

حصوة ملح في عين إدارة ليفربول.. ماذا ينتظرون من أجل التجديد لـ محمد صلاح وبشروطه؟

ترشيحاتنا

10 مليون جنية.. الرقابة الإدارية: قيادات التموين مكنوا بداليين من سرقة سلع وأموال الدعم| خاص

فساد قيادات التموين.. تفاصيل أمر الإحالة في أكبر قضية للاستيلاء على أموال الدعم| خاص

الروبل الروسي يسجل انخفاضاً قياسياً.. وعملات الملاذ الآمن تصعد بعد غزو أوكرانيا

سفير مولدوفا يزور غرفة القاهرة لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل قانون الضرائب العقارية

برعاية وزارة الدفاع| مصر تنظم الملتقى الدولي للطلاب عن تكنولوجيات الأطراف الصناعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

بوتين يحذر من التدخل وانفجارات هائلة في المدن الأوكرانية.. فيديو

بعد غزو أوكرانيا.. 4 أسلحة تجعل الجيش الروسي الأقوى عالميا.. فيديو

الاتهامات مكانها النيابة.. هاني شاكر يرد على حمو بيكا

فيديو جراف| بأدوات الحلاقة .. الداخلية تكشف سر محاولة حلاق ذبح نفسه

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ