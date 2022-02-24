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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مأساة عمير طفل الشرقية.. مصاب بالقلب من عمر سنة ونصف.. جراحة خارج مصر هي المنقذ الوحيد.. ووالدته: ابني يومه بيعدي عليه بصعوبة شديدة ومش بيقدر ياخد نفسه

صدى البلد
  • قمنا بجمع 75 ألف جنيه وأجرينا جراحة عاجلة ولكن ظهرت مشاكل أخرى
  • أناشد الرئيس السيسي الاهتمام بحالة ابني وتسهيل إجراءات سفره للخارج حفاظا على حياته


“نفسي ابني يتعالج ويسافر للخارج لتلقي العلاج ويرجع يلعب ويجري زي أصحابه، ونفسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبنى حالة عمير ابني ويكلف بعلاجه”، بهذه الكلمات بدأت مها أحمد مراد، والدة الطفل عمير محمد سعيد، ابن قرية انشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، استغاثتها التي أطلقتها عبر موقع “صدى البلد”.

وقالت: "في البداية اكتشفنا إصابة ابني "عمير" بمشاكل في القلب وهو بعمر عام ونصف العام، ومنذ ذلك الحين انقلبت الأحوال وتبدلت الظروف وبدأنا أنا ووالده في التوجه إلى الأطباء بمختلف المحافظات، والذين أكدوا أن عمير يعاني من مشاكل في الصمام الأورطي ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل".

وأضافت والدة الطفل عمير: “بالفعل قمنا بجمع مبلغ مالي عبارة عن 75 ألف جنيه في هذا التوقيت، وساعدنا به أفراد الأسرتين، والحمد لله قمنا بإجراء الجراحة العاجلة، ولكن مع مرور الوقت ظهرت مشاكل أخرى لدى عمير”.

وتابعت الأم والدموع تنهمر من عينيها: “تعبنا من اللف على الأطباء والعيادات والمستشفيات، وخاطبنا مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لاستقبال حالة نجلي، ولكنهم رفضوا بحجة وجود عدد كبير يحتاج إلى علاج، كما أننا توجهنا إلى مستشفى الأطفال وغيره، ولكن دون إجابة إلى الآن”.

وأكدت الأم المكلومة: “ابني يومه بيعدي عليه بصعوبة شديدة ومش بيقدر ياخد نفسه أو يبذل مجهود كبير، ودايما على جهاز التنفس”، مشيرة إلى أنه بالتواصل مع أحد الأطباء المشهورين بالخارج أكد أنه يمكن تقديم الرعاية الصحية وإجراء عملية جراحية بالقلب لعمير، ولكن خارج مصر، ويجب أن يسافر الطفل إلى المملكة العربية السعودية لإجراء الجراحة بأحد المستشفيات المتخصصة في ذلك.

وناشدت الأم والأب الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وجميع المسئولين بالدولة، الاهتمام بحالة نجلهم ومساعدتهم في تسهيل إجراءات سفره للخارج حفاظا علي حياته.

واختتمت والده الطفل عمير قائلة: “أناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب لجميع المصريين، النظر إلى حالة نجلي والتكليف بتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وتسهيل إجراءات السفر للخارج حتى يعود نجلي ويصبح مثله مثل زملائه وأصدقائه يلهو ويلعب مرة أخرى”.

 

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