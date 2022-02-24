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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيل الاختبارات الاليكترونية وتوفير تابلت لطلاب المدرسة الثانوية لمياه الشرب بالمنوفية

رئيس شركة مياه المنوفية
رئيس شركة مياه المنوفية

 

ترأس اليوم المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اجتماع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بحضور كل من الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفيه والعميد خالد المهدى المشرف العام على المدارس الثانوية الفنية للشركة القابضة والدكتور احمد سويد مدير عام التعليم الفنى ومجدى قوره مدير عام التعليم الصناعى واعضاء مجلس ادارة المدرسة بالشركة .

وفى بداية الاجتماع قام رئيس الشركة بالترحيب بالدكتورة أمانى قرنى لتوليها منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية وعضو مجلس ادارة المدرسة الثانوية الفنية لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفيه فى أول جلسة لها بمجلس ادارة المدرسة .

واستعرض نجيب ، خلال الاجتماع دراسة تفعيل الاختبارات الاليكترونية للطلبة والتى من اهميتها الكشف عن جوانب القوة والضعف لدى الطالب والمساهمة في معالجتها، وتحقيق المساواة بين الطلاب مع مراعاة الفروق الفردية، والسرعة والدقة في الحصول على النتائج، كما أنها تسهل عملية إجراء التحليلات الإحصائية التي من شأنها المساعدة في تطوير وتجويد التعليم والتعلم .

كما استعرض خلال الاجتماع سبل تفعيل مسابقات ثقافية وتعليمية وعلمية للطلاب واستثمار هؤلاء الطلاب المتفوقين دراسيا من خلال لمشاركة فى مسابقات العباقرة لاكتساب وتنمية مهاراته العلمية وتنشيط الجانب الذهنى والعقلى للطالب ولخلق روح التحدى بين الطلاب ؛ كما تم مناقشة توفير التابلت للطلبة حيث انه لا يتطلب استخدام التابلت مهارات عالية فيستطيع أي طالب استخدام التابلت بشكل سهل ويسر كما يمكن تحميل عليه كافة المواد العلمية الخاصة بالمنهج الدراسي للطالب .
 

شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة المنوفية المنوفية اجتماع مدرسة مياه الشرب

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