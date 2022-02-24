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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لها مكانة عظيمة في نفوس المصريين.. التفاصيل الكاملة لتطوير ميدان ومحيط مسجد السيدة زينب|صور

تطوير ميدان السيدة
تطوير ميدان السيدة زينب

تعمل المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة على تطوير وتجميل ميدان ومحيط السيدة زينب ضمن احياء مسار مزارات آل البيت بالمنطقة الجنوبية والتي تبدأ من مسجد السيدة زينب وحتى مسجد السيدة عائشة ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالاحياء التراثية .

ويجري وضع اللمسات النهائية والجمالية في ضوء خطة التطوير التي يشهدها ميدان السيدة حيث تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استكمال اعمال التطوير خلال جولتها التفقدية اليومية لموقع التطوير للوقوف على اخر المستجدات ومراجعة وتقييم جودة الاعمال التي تتم حيث وجهت بضرورة السير بخطى سريعة لانتهاء اعمال التطوير بالكفاءة المطلوبة والتي تتناسب مع جلال ومكانة ميدان السيدة زينب التاريخي العريق حيث تغيرت ملامح الميدان في الايام الماضية عن ما كان عليه .

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أشارت نائب المحافظ إلى أن أعمال التطوير بحي تطوير ميدان السيدة زينب تكمن أهميتها لما لها مكانة وتاريخ عظيم وتأثير في نفوس جميع المصريين هي وجميع آل البيت إلى جانب استعادة دور القاهرة لتكون مركزا للإشعاع الحضاري والتاريخي ومقصدا سياحيا من الدرجة الأولى وذلك من خلال التنسيق الشامل والتام مع شركاء التنمية والمجتمع المدني.

وخلال جولتها تابعت ما تم تنفيذه من اعمال ليزهو الميدان في شكل حضاري  من خلال تطوير ساحة السيارات وتحويلها لحديقة كبرى بها مقاعد خشبية وبرجولات ومساحات خضراء وإنارة وتركيب اشكال جمالية والتي تعطي مظهرا راقي وجذاب من خلال اضافتها بمحيط الاشجار والنخيل لاضفاء المظاهر الاحتفالية ولتكون متنفسا لزائري المسجد مع إضافة اللمسات الجمالية وتحسين الصورة البصرية التي تتلاءم مع طبيعة الأماكن التراثية وعراقتها.

كما وجهت باستكمال اعمال الدهانات لواجهات العقارات بشارع بورسعيد والانتهاء من اعمال تطوير ورفع كفاءة دورات المياه والتي سيتم توفيرها ليكون الميدان موقعا ملئ بكافة الخدمات والتي يحتاجها المواطن أثناء زيارته للمسجد او التنزه من خلال مجموعة عمل تعمل بدون ملل كخلية نحل لحين الانتهاء من كافة الاعمال بالشكل اللائق . 

وأوضحت نائب المحافظ أن ما يتم من أعمال تطوير يصاحبه تكثيف لكافة الحملات التي يقوم بها الحي من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري من خلال تكثيف حملات النظافة والإشغالات وإزالة الإعلانات واللوحات العشوائية الموجودة بنطاق الحي والتي تؤثر على الحركة المرورية والمشاة وعودة الانضباط للشارع من خلال المرور اليومي والمتابعة الدورية من إدارات المتابعة ومشرفي المربعات مع عمل الحملات المكبرة بصورة مستمرة بالتنسيق مع الحي وقسم شرطة حي السيدة زينب وشرطة المرافق للحد من إشغالات المحلات باعتبار ميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به من الشوارع التجارية من الدرجة الأولى.  

وخلال جولتها استمعت  لعدد من المقترحات والاراء لعدد من اهالي المنطقة والمواطنين و التي وعدت سيادتها بدراستها لتحسين كافة الخدمات والتي يتطلع اليها المواطنين .

الجدير بالذكر ان ميدان السيدة زينب يستقبل لآلاف من زواره والذي يتوافدون عليه من شتى انحاء مصر واقاليمها  الى جانب الدول العربية لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب، التي تحظى بالتبجيل باعتبارها واحدة من أبرز النساء في التاريخ الإسلامي ؛ وكان لها دور بارز في مجالس العلم بآرائها السديدة والعلم بقدرتها على تفسير القرآن الكريم والأحاديث وما تمتلكه من بحر في العلوم ومجالس الذكر والعبادة ومجالستها الفقراء والمحتاجين والتي كانت تنصفهم وتقف بجوارهم .

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