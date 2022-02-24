حرس الحدود الأوكراني: القوات الروسية اخترقت العاصمة "كييف"

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" نبأ نقلت فيه عن حرس الحدود الأوكراني أن القوات الروسية اخترقت العاصمة الأوكرانية "كييف".

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب قصير له، منذ صباح اليوم، عن بدء عملية عسكرية واسعة في إقليم دونباس بأوكرانيا.

أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع عدة انفجارات متفرقة في أوكرانيا على رأسها العاصمة كييف و دينة أوديسا على ساحل البحر الأسود، فيما لفتت وكالة "رويترز" إلى سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في العاصمة الأوكرانية أيضا.

و قال الرئيس الأمريكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار بسابق إصرار حربًا ستجلب كارثة، وذلك بعد لحظات من إعلان الأخير عن عملية عسكرية واسعة في إقليم دونباس بأوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن الرئيس الأمريكي قوله: "الولايات المتحدة وحلفاؤها سيردون على موسكو بطريقة موحدة وحاسمة، فقد اختار بوتين حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى معاناة بشرية".