صلاح ملك الأهداف .. صراع كبير بين ليفربول والمان سيتي على لقب الدوري الإنجليزي

نجح فريق ليفربول في تقليص الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 3 نقاط فقط لا غير بعد الفوز الذي حققه الريدز على ليدز يونايتد بـ 6 أهداف دون رد في المباراة المؤجلة التي أقيمت بينهما أمس من الجولة الـ 19 من منافسات الدوري الإنجليزي .



قدم ليفربول واحدة من أقوى مبارياته على الإطلاق في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعبون وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح والذي سجل هدفين وأيضا النجم السنغالي ساديو ماني .

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط وراء مانشستر سيتي، فيما بقي رصيد ليدز يونايتد 23 نقطة في المركز الخامس عشر.



وواصل محمد صلاح نجم ليفربول انفراده بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 26 جولة منه ، برصبد 19 هدفا حتى الآن .

ويقدم محمد صلاح موسم كروي قوي للغاية مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي وهو ما وضعه على قمة هدافي المسابقة حتى الآن بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه البرتغالي جوتا صاحب المركز الثاني بـ 12 هدفا .

ويأتي ساديو ماني في المركز الثالث بـ 11 هدفا و رحيم استيرلينج مهاجم مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 10 أهداف ، ويليه جيمي فاردي في المركز الخامس برصيد 9 أهداف ثم الكروي سون مهاجم توتنهام في المركز الخامس بـ 9 أهداف أيضا .