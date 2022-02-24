السيسي: المؤسسات والمنظمات الدولية تسطيع صياغة سياسات للعمل تحقق تعافي يراعي الإنسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:" إن المؤسسات والمنظمات الدولية لها أهمية فى صياغة سياسات للعمل وتستطيع إيجاد حلول لمشكلات إجتماعية تنشأ وتتطور بسرعة، بشكل ربما يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمة المذاعة اليوم الخميس، أنه يود الأشارة إلى محوريى ما تقوم به منظمة العمل الدولى فى هذا السياق، خاصة النداء العالمى للتعافى الشافى والمستدام الذى أقره مؤتمر العمل الدولى عام 2021.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه سيكون نتاج عملاً واضحاً لكافة الأطراف فى سبيل تحقيق التعافى الشامل والمستدام محوره الإنسان.