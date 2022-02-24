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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستقبل النظام الدولي.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي بالمنتدى العالمي للتعافي من الجائحة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة أذاعتها فضائية اكسترا نيوز كلمة بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من الجائحة بمنظمة العمل الدولية وهذه أبرز تصريحاته.

الرئيس السيسي: مستقبل النظام الدولي أخذ فى التشكيل أمامنا يومًا بعد يوم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها، ورفع طموح عملها المناخي وفقا لإتفاق باريس دون الإخلال بمبادئ الإنصاف وعدالة الانتقال.


الرئيس السيسى:نتطلع بقمة المناخ إلى إيجاد حلول ناجحة تحقق طموحات شعوبنا المشروعة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن “الدولة المصرية ستعمل فى قمة المناخ العالمية cop 27 القادمة مع جميع الأطراف بشفافية، والتى ستساهم بدورها فى تعزيز فهمنا للمشكلة العالمية التى تواجه دول العالم، وإيجاد حلول ناجحة تحقق تطلعات شعوبنا المشروعة”.


الرئيس السيسى:الدول النامية والأقل نمواً تجد صعوبة فى تجاوز تحديات جائحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “إننا اتفقنا على صعوبة الاستمرار على الوضع الحالى، لذلك فعلينا أن نتفق كذلك على أنه لا خروج من هذه الأزمة دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك”.

 

السيسي يشكر منظمة العمل الدولية على تنظيم المنتدى العالمي للتعافي من الجائحة


قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لمنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا الحدث المهم، الذي جمع بين رؤساء الدول والحكومات، والمسئولين عن صياغة السياسات الدولية الوطنية.


السيسي: مصر تبذل جهودا لتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تبذل جهودا لتعزيز الشمول المالي ودمج الإقتصاد غير الرسمي والرقمنة، مشيرا إلى أن الصراحة تقتضي التسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جليل عن مواطن ضعف لبعض جوانب المنظومة الدولية.

 

الرئيس السيسى: مصر حققت معدلات نمو إيجابية رغم جميع الصعاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تبذل جهودا مكنتها من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم جميع الصعاب التى واجهتنا، والتى منحتنا الثقة الدولية، واستطعنا امتصاص جميع الأزمات.

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