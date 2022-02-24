بطلان عقد سارة التونسي مع العدل جروب

قضت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، الخميس، ببطلان عقد الفنانة سارة التونسي مع شركة العدل جروب، في الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب التي تطالب الفنانة سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه.

وكذلك رفضت المحكمة دعوى الفنانة سارة التونسي بالتعويض.

وصرح مكتب المستشار هيثم عباس محامى شركة العدل جروب بأنهم بصدد تقديم استئناف على الحكم لأنه طالما تم القضاء ببطلان العقد بطلانا مطلقا يستحق التعويض عن هذا لكون البطلان راجعا إليها وخطأ من جانبها.

وأحالت المحكمة الاقتصادية الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص.

وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي و عدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.