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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم سبورتنج 36 - 31 بدوري محترفي اليد

صدى البلد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوليفير روي، على نظيره سبورتنج السكندري والذي يشرف على إدارته الفنية محمد عبد السلام، بنتيجة 36 - 31، في إطار الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 18 - 15، قبل أن يوسع الفارق خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على صالة محمد حسن حلمي بميت عقبة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة رقم 37 نقطة يحتل بهم صدارة الترتيب، فيما أصبح رصيد الفريق السكندري 29 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

ومن المقرر، أن يصطدم الزمالك في الجولة المقبلة مع غريمه التقليدي الأهلي، فيما يلعب سبورتنج مع جاره البنك الأهلي.

الجدير بالذكر أن أبناء القلعة البيضاء هم أصحاب لقب البطولة الماضية عقب فوزهم على الغريم التقليدي الأهلي في المباراة الفاصلة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى.

الزمالك محمد حسن البنك الاهلي نادي الزمالك حسن مصطفي الفريق الأول القلعة البيضاء سبورتنج السكندري الدكتور حسن مصطفى المرحلة الثانية الفارس الأبيض صدارة الترتيب صالة الدكتور حسن مصطفى الإسباني أوليفير روي أوليفير روي صالة محمد حسن حلمي

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