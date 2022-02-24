محافظ المنوفية: إنهاء 80% من تطوير محور حضانة الفاروق وجارٍ إنارته ..صور

تفقد عصر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الرصف بطريق حضانة الفاروق بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم بطول (2.5) كم للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة.

يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات ومتابعات ميدانية لأعمال الرصف الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتسريع وتيرة العمل وتحسين معدلات الأداء لضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة ، رافقه محمد موسى نائب المحافظ ، ومدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية ، رئيس الوحدة المحلية لمركز شبين الكوم ، رئيس حي شرق شبين الكوم .

تابع محافظ المنوفية أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق حضانة الفاروق ، واستمع لشرح تفصيلي من مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى عن الموقف التنفيذى لأعمال التطوير بالطريق بنسبة تنفيذ 80 % وجارى نهو الأعمال المقررة خلال ثلاثة أيام.



وخلال تفقدة لأعمال الرصف ، وجه المحافظ بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لإعداد المقايسة اللازمة لإنارة الطريق ، كما شدد على تكثيف منظومة العمل لتسريع معدلات الإنجاز كونه طريق حيوي وهام يربط مركزي شبين الكوم وقويسنا وصولاً لطريق (مصر / إسكندرية الزراعي) ، مشيرا إلى أن المحور الجديد سيساهم وبشكل ملحوظ في تخفيف الضغط المرورى وتحقيق السيولة المرورية للعاصمة.



كما تابع محافظ المنوفية أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق الرئيسى ( شبين الكوم / بركة السبع ) بطول (12) كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، حيث تشمل أعمال التطوير بالطريق تركيب بلدورات وأرصفة جانبية ورفع مطابق الصرف الصحى وإنشاء بلاعات الأمطار ، بالإضافة إلى توسعة الطريق وإعادة تدوير طبقة الأساس المثبت ورصفها بالطبقة السطحية النهائية لزيادة معدلات السلامة والأمان بالطريق وتحقيق السيولة المرورية اللازمة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على تبني خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومن أهمها قطاع الطرق كأحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة ، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية للأعمال التي يتم تنفيذها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة .