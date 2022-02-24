متحدث النادي السابق: أبو جبل وقع عقود انضمامه للنصر السعودي حتى 2024

أكد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، أن محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، وقع على عقود انضمامه إلى صفوف العالمي لمدة موسمين.

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر": "رسمياً الحارس الدولي المصري وحامي عرين نادي الزمالك "القاهري" محمد أبو جبل " 3" عاماً وقع لنادي النصر حتى عام 2024".

ويتواجد أبو جبل “حاليا” رفقة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها بغد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك تعادل مع ساجرادا الأنجولي “سلبيا” في الجولة الماضية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بينما خسر الوداد أمام بترو أتلتيكو الأنجولي 2-2.

يذكر أن بعثة الزمالك وصلت إلى المغرب أمس الأربعاء، استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.



وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه - سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.