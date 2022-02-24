إيقاف أعمال بناء في شقة تمثل خطورة على العقار في ميامي

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف والتصدى لها في المهد وفقا لتوجيهات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بمنع البناء المخالف والقضاء عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، قامت وحدة الإزالة الفورية بقيادة عادل أحمد بإيقاف أعمال تكسير بالبلكونات وداخل شقه تشكل خطورة على العقار.

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وتحفظ موظفو الحي، على 2 صاروخ وهيلتي وشنيور وماكينة لحام من شقه بالدور 9 علوي بالعقار رقم 17 ش 56 من ش جمال عبدالناصر بميامي في الإسكندرية، وتستمر الجهود المبذولة لردع المخالف وتطبيق القانون.

وأكدت جيهان مسعود رئيس الحى، على تكثيف الجهود المبذولة والحملات الفورية لرصد مخالفات البناء والتعامل معها، مشددة على أن الحملات متوالية لردع المخالفين وضبط الشارع.