برلمانى: قانون المسئولية الطبية يحدد حقوق وواجبات الأطباء

قال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين التى من المقرر أن يناقشها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القانون يحدد مسئولية الطبيب عن علاح المريض ، وما إذا كان أخطأ مما تسبب فى حدوث مضاعفات.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان : ولوثبت بالدليل أن الطبيب أخطا لابد أن يعاقب عن طريق نقابة الأطباء ، مشيرا إلى أن قانون المسئولية الطبية يحدد حقوق وواجبات الأطباء.

وكان قد رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء الماضى لتعود للانعقاد يوم الأحد 6 مارس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس، إعادة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.