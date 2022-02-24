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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تشيد بأداء بسنت حاتم في "بيت الشدة"

كواليس المسلسل
كواليس المسلسل

نشرت الفنانة الشابة بسنت حاتم، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" للفنانة مها أحمد ووفاء عامر وإشادتهما بموهبة الفنانة الصاعدة وأنها مفاجأة العمل.

جاء اختيار المخرج وسام المدني لبسنت حاتم عمر، بعد العديد من الترشيحات ليقع اختياره عليها، لتقديم أحد الأدوار الرئيسية والمؤثرة في العمل، وهو دور "وجد" نجلة الفنانة وفاء عامر فى أحداث العمل ، خاصة أنها تعد التجربة التمثيلية الأولى لها في مجال الفيديو، لتكون الدراما بوابة دخولها للتمثيل أمام وفاء عامر.

وتؤدي بسنت حاتم في المسلسل، شخصية وجد، وهي إبنه وفاء عامر من خلال العمل، وتحدث بينهما مواقف عديدة.

يذكر أن مسلسل "بيت الشدة "، تدور أحداثه تدور في إطار اجتماعي داخل حى شعبى يحدث فيه العديد من المواقف، من بطولة وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبرى عبد المنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، تأليف ناجى عبدالله، إخراج وسام المدني.

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