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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضراب في مترو أنفاق لندن الثلاثاء والخميس المقبلين بسبب خطط تسريح العمالة

صدى البلد

 أعلنت نقابة العاملين في مترو لندن اليوم /الخميس/ أن إضراباً سيجري في مترو أنفاق لندن لمدة يومين من الأسبوع المقبل.

وأكدت نقابة العاملين في مترو لندن أن أعضائها البالغ عددهم 10 آلاف سوف يقومون بالإضراب يومي الثلاثاء والخميس المقبلين احتجاجا على ما يعتبروه تهديدا للوظائف والمعاشات.

وقالت النقابة إن المحادثات الساعية إلى إنهاء خطط الإضراب انهارت الليلة الماضية.

ومن المقرر أن تبدأ الإضرابات من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وتستمر حتى منتصف الليل التالي يومي 1 و 3 مارس.

وقال مديرو مترو الأنفاق إنهم يتوقعون حدوث "اضطراب شديد في جميع خطوط المترو"، مع إغلاق المحطات وقلة الخدمة أو انعدامها عبر الشبكة.

ونصحوا الركاب بالعمل من المنزل إذا أمكن في أيام الإضراب.

وتقول إدارة النقل بلندن أنه لن يفقد أي عامل وظيفته وأن التخفيضات ستتم من خلال عدم ملء الوظائف الشاغرة إضافة إلى من يختار المغادرة أو التقاعد بشكل مبكر.

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