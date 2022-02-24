«ضربتين في الرأس توجع».. أزمة ثقة تهدد الوداد قبل مواجهة الزمالك

سلط تقرير صحفي مغربي، الضوء على تراجع نتائج فريق الوداد في الفترة الأخيرة، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت صحيفة “المنتخب المغربية تقريرا بعنوان:” أزمة ثقة تهدد الوداد أمام الزمالك".

وذكر التقرير، أن فريق الوداد يعاني من أزمة ثقة بسبب تراجع نتائج الفريق محليا وقاريا في الفترة الأخيرة، بالهزيمة أمام بترو أتلتيكو الأنجلولي 2-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ثم الخسارة أمام حسنية أغادير بهدفين دون رد، أمس الأربعاء في الدوري المغربي.

وأوضح التقرير، أن التغلب على الزمالك سيذوب كل المشاكل التي عاشها الوداد في الفترة الأخيرة، بينما ستعمق الخسارة جراح الفريق، وسيفقد جرعات آخرى من الثقة.

يذكر أن بعثة الزمالك وصلت إلى المغرب أمس الأربعاء، استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه - سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.