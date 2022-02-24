عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«ضربتين في الرأس توجع».. أزمة ثقة تهدد الوداد قبل مواجهة الزمالك

فريق الوداد المغربي
فريق الوداد المغربي - صورة أرشيفية

سلط تقرير صحفي مغربي، الضوء على تراجع نتائج فريق الوداد في الفترة الأخيرة، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت صحيفة “المنتخب المغربية تقريرا بعنوان:” أزمة ثقة تهدد الوداد أمام الزمالك".

رئيس الوداد المغربي يلعب بورقة المكافآت المالية قبل مواجهة الزمالك

سجل 12 هدفا .. أبرز أرقام مهاجم الوداد المغربي قبل مواجهة الزمالك

وذكر التقرير، أن فريق الوداد يعاني من أزمة ثقة بسبب تراجع نتائج الفريق محليا وقاريا في الفترة الأخيرة، بالهزيمة أمام بترو أتلتيكو الأنجلولي 2-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ثم الخسارة أمام حسنية أغادير بهدفين دون رد، أمس الأربعاء في الدوري المغربي.

وأوضح التقرير، أن التغلب على الزمالك سيذوب كل المشاكل التي عاشها الوداد في الفترة الأخيرة، بينما ستعمق الخسارة جراح الفريق، وسيفقد جرعات آخرى من الثقة.

يذكر أن بعثة الزمالك وصلت إلى المغرب أمس الأربعاء، استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.
وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

 

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
 

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.
خط الوسط: إسلام جابر –  إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه - سيد نيمار .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.

 

الوداد الزمالك دوري ابطال افريقيا بترو أتلتيكو قائمة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

الإعلاميين : استمرار منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة بمصر

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكازاخي لتعزيز مسيرة التعاون

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

العقد صحيح 100%..رئيس نادي الرجاء يكشف تفاصيل جديدة في قضية كهربا والزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد نماذج من السيارات الكهربائية المزمع توطين صناعتها محلياً

وزير التعليم العالي يطمئن على الطلاب المصريين الدارسين بـ أوكرانيا

وزارة الخارجية تبحث مع سفراء المجموعة الإفريقية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

استدعاء السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي على خلفية حرب أوكرانيا

أخبار البرلمان |ثبات أسعار القمح .. حبس وغرامة 10 آلاف لمزاولة طب وجراحة الفم والأسنان بالمخالفة

التعليم: تأجيل امتحانات المصريين في روسيا وأوكرانيا والالتحاق بمدارسنا إذا اختاروا العودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفن مش بيأكل عيش.. فنانون لجأوا لمهن أخرى بسبب قلة الدخل والأعمال الفنية.. تعرف عليهم

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

فيديو

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

هيئة الأرصاد: أمطار رعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة على بعض المناطق

ساعة الصفر .. كيف باغت بوتين العالم بالهجوم على أوكرانيا؟

بعد اندلاع الحرب..هل تتأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ