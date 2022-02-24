أفريقيا تسجل 11.1 مليون إصابة و248 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي، أنه تم تسجيل 11 مليونًا و172 ألف إصابة و248 ألف وفاة متأثرة بفيروس "كورونا" وسط تعافي 10 ملايين و311 ألف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.

وأوضحت المراكز - في بيان اليوم/الخميس/ - أن نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" بلغت 12.13%، فيما حصل 17.34% على جرعة واحدة و0.82% جرعة معززة في قارة أفريقيا.

وأضافت أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمية.

وحول ظهور متحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

وأكدت أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ8 دول منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونًا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.