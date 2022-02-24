قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مُخيم "الأمعري" وتعتقل شابين فلسطينيين

اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة، اليوم الخميس، شابين فلسطينيين من مخيم "الأمعري" بمدينة رام الله بوسط الضفة الغربية.



وفي مدينة بيت لحم، إلى الجنوب من القدس المحتلة، أصيب شاب بعيار مطاطي، فيما أصيب عشرات بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر.

وقال ناشط إن مواجهات اندلعت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة الشاب بعيار مطاطي في القدم، وإصابة العشرات بحالات اختناق.



وتشهد بلدة "الخضر" منذ ثلاثة أيام مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة، وتحديدًا المنطقة الغربية المُحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، و"التل"، واستشهد على إثرها الطفل محمد رزق صلاح، يوم الثلاثاء الماضي، وأصيب عدد آخر.