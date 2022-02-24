فرض حظر تجول في العاصمة الأوكرانية كييف.. الليلة

اعلنت السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كيييف، اليوم الخميس، حظر التجول من الساعة ١٠ مساء حتى ٧ صباحا.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن روسيا نفذت 203 هجمة منذ بداية اليوم، مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية على كييف.

وقال الجيش الأوكراني، إن البلاد تعرضت لقصف بـ 4 صواريخ باليستية انطلقت من بيلاروسيا، التي نفت في وقت سابق من اليوم عدم مشاركتها في العملية العسكرية الروسية.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها أخرجت 74 هدفا أرضيا بما فيها 11 مطارا وقاعدة جوية عن الخدمة في أوكرانيا.

وشهدت المدن الأوكرانية، اليوم الخميس، حالة من الذعر والرعب، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجرًا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات قوية في عدد من المناطق، فيما ذكرت كييف أن "غزوًا واسعًا" يجري حاليا.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام الدولية، صورًا تظهر الأوكرانيون وهم يسارعون للهروب من الدبابات والقصف الروسي، في الوقت الذي أعلن رئيسهم فولوديمير زيلينسكي حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية، داعيًا المواطنين إلى عدم الذعر.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأوكرانيين وهم يقودون سياراتهم صباح اليوم الخميس، للهروب من العاصمة كييف، مع انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحائها.

ورصدت الصور السكان وهم يصطفون مع عند أجهزة الصراف الآلي من أجل سحب أموالهم، كما كثفوا من تواجدهم في محطة مترو كييف في محاولة لركوب القطارات للمغادرة، أو الاحتماء فيها.