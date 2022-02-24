عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر تطبيق زووم..وزيرة الهجرة تجتمع مع ممثلين عن الجالية والطلبة المصريين بأوكرانيا

صدى البلد

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع 60 مصريًا بأوكرانيا من بينهم مواطنون وطلاب، الذين يمثلون معظم أعضاء الجالية، وذلك عبر تطبيق "زووم"، للاطمئنان عليهم والوقوف على جميع احتياجات الجالية المصرية المتواجدة بمختلف مدن أوكرانيا، في ظل المستجدات المتعاقبة على الوضع هناك.

وحرصت مكرم - بحسب بيان مساء اليوم الخميس لوزارة الهجرة - على الاطمئنان على الجالية المصرية بأوكرانيا من خلال "علي فاروق" رئيس الجالية المصرية هناك، والذي أكد سلامة جميع المصريين في كافة المدن.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم - خلال اللقاء - أن كافة الجهات المعنية تتابع باهتمام شديد ومستمر وضع الجالية المصرية في أوكرانيا، مضيفة أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تواصل عملها بالتواصل الدائم مع كافة أبناء الجالية، لمتابعة تطور الأحداث، والوقوف على متطلبات واحتياجات جميع المصريين في كل مدن أوكرانيا.

وصرحت وزيرة الهجرة بأن الاجتماع ناقش بدقة موقف مجموعات من المصريين المتواجدين في عدد من المدن الأوكرانية، موجهة بضرورة اختيار شخص عن كل مجموعة من المصريين المتواجدين في مختلف المدن، ليكون مسئولاً عن التواصل مع "علي فاروق" رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، و"خالد محمد" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، لضمان سرعة التحرك واتخاذ اللازم لتقديم الدعم لأي مجموعة تحتاج لمساعدة خلال الساعات المقبلة، داخل المدن الأوكرانية.

وأهابت وزيرة الهجرة بكافة أعضاء الجالية المصرية بأوكرانيا عدم الالتفات لأي رسائل أو دعوات إلكترونية تصلهم للتحرك لأي مدينة أخرى إلا من خلال التعليمات الصادرة عن سفارة جمهورية مصر العربية في كييف، والتي تنشر الإرشادات الواجب اتباعها، كما تم إمدادهم بأرقام هواتف السفارة والإيميل الرسمي الذي يمكنهم التواصل من خلالها فضلًا عن إيميل غرفة عمليات وزارة الهجرة: 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

الإعلاميين : استمرار منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة بمصر

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكازاخي لتعزيز مسيرة التعاون

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

العقد صحيح 100%..رئيس نادي الرجاء يكشف تفاصيل جديدة في قضية كهربا والزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد نماذج من السيارات الكهربائية المزمع توطين صناعتها محلياً

وزير التعليم العالي يطمئن على الطلاب المصريين الدارسين بـ أوكرانيا

وزارة الخارجية تبحث مع سفراء المجموعة الإفريقية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

استدعاء السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي على خلفية حرب أوكرانيا

أخبار البرلمان |ثبات أسعار القمح .. حبس وغرامة 10 آلاف لمزاولة طب وجراحة الفم والأسنان بالمخالفة

التعليم: تأجيل امتحانات المصريين في روسيا وأوكرانيا والالتحاق بمدارسنا إذا اختاروا العودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفن مش بيأكل عيش.. فنانون لجأوا لمهن أخرى بسبب قلة الدخل والأعمال الفنية.. تعرف عليهم

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

فيديو

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

هيئة الأرصاد: أمطار رعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة على بعض المناطق

ساعة الصفر .. كيف باغت بوتين العالم بالهجوم على أوكرانيا؟

بعد اندلاع الحرب..هل تتأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ