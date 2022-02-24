فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 9 طائرات عسكرية صينية دخلت المجال الجوي التايواني، اليوم.

وتوقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن تقوم الصين بمهاجمة تايوان لاحتلالها بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضم إقليمين في شرق أوكرانيا.

ورأى ترامب ، في تصريحات أدلى بها، أن ”الصين ستكون التالية للتحرك بقوة على المسرح العالمي، بعد أن أمر الرئيس الروسي بدخول قواته إلى شرق أوكرانيا“.

استعادة تايوان

ونقلت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية عن ترامب، قوله في برنامج تلفزيوني، إن ”الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيتخذ منهج إجراءات روسيا ضد أوكرانيا“، كإشارة له لاستعادة تايوان.

وأضاف ترامب ”الصين ستكون التالية.. هذا أمر مؤكد“، معتبرًا أن ”روسيا لم تكن تتجرأ على خطوات الضم لو لم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضعيفًا“.

ولمتابعة المزيد حول العدوان الصيني على تايوان .. تابع الفيديو جراف التالي: