الخارجية الروسية: واشنطن تحديدا رفضت الحوار مع موسكو حول أوكرانيا والأمن العالمي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة بالتحديد رفضت إجراء حوار مع روسيا بشأن أوكرانيا والأمن العالمي.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لقناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية، اليوم الخميس: " في هذا اليوم بالذات، كان من المفترض أن يكون الوفد الروسي الرسمي، برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف، في أوروبا لإجراء مفاوضات مع الوفد الأمريكي برئاسة وزير الخارجية الأمريكي السيد بلينكين"، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي بالذات هو الذي رفض إجراء مزيد من المفاوضات.

وأوضحت أن إلغاء هذه المفاوضات شملت أيضا المفاوضات حول قضايا الأمن العالمي الاستقرار الاستراتيجي والوضع الراهن.

وأضافت زاخاروفا: " تسلمنا رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أدت بالتفصيل وبطريقة فظة تماما على عدم استعدادهم للتفاوض مع روسيا"، لافتة إلى أن بلادها تسلمت هذه الرسالة قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.