مستعدين.. الرئيس الروسي يعلق على العقوبات الأوروبية ضد بلاده

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن المخاطر في مجال الأمن تشكلت بحيث لم يعد من الممكن التوصل لحل بأي طرق أخرى.

وأضاف بوتين: " المخاطر كان يمكن أن تؤثر على وجودنا وأعددنا أنفسنا لأي عقوبات، وما يجري الآن في أوكرانيا هو إجراء اضطراري".

وتابع بوتين إلى رجال الأعمال الروس: "لا ننوي إلحاق الضرر بالنظام العالمي الذي نحن جزء منه وعلى شركائنا فهم هذا الأمر، ولولا إقدامنا على هذه الخطوة لواجهنا تهديدا لا أعرف كيف كانت دولتنا ستستمر بعده".

وشهدت المدن الأوكرانية، اليوم الخميس، حالة من الذعر والرعب، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجرًا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات قوية في عدد من المناطق، فيما ذكرت كييف أن "غزوًا واسعًا" يجري حاليا.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام الدولية، صورًا تظهر الأوكرانيون وهم يسارعون للهروب من الدبابات والقصف الروسي، في الوقت الذي أعلن رئيسهم فولوديمير زيلينسكي حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية، داعيًا المواطنين إلى عدم الذعر.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأوكرانيين وهم يقودون سياراتهم صباح اليوم الخميس، للهروب من العاصمة كييف، مع انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحائها.

ورصدت الصور السكان وهم يصطفون مع عند أجهزة الصراف الآلي من أجل سحب أموالهم، كما كثفوا من تواجدهم في محطة مترو كييف في محاولة لركوب القطارات للمغادرة، أو الاحتماء فيها.