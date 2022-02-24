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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. وليد جنبلاط يبعث برسالة إلى العاهل السعودي

الملك سلمان
الملك سلمان

بعث  رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برسالة الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مهنئا بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

وجاء في نص البرقية:

"يسرّنا في الذكرى الثلاثمئة لتأسيس المملكة العربية السعودية أن نتقدّم منكم ومن الشعب السعودي الشقيق بأخلص التمنيات الطيبة باستمرار تقدم المملكة وتطورها على المستويات كافة، وأن تتعزز فيها عوامل الاستقرار والأمان، وأن تواصل بقيادتكم مسار الحداثة، وأن تستمر الجهود التاريخية للمملكة في تحصين الدور العربي وفاعليته، تحديداً في هذه المرحلة المصيرية الحافلة بالتحديات الكبيرة في شتى المجالات".

وكان جنبلاط استقبل في كليمنصو سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، حيث تم عرض مختلف التطورات والمستجدات السياسية. 

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السعودية لبنان الملك سلمان وليد جنبلاط الحزب التقدمي الاشتراكي ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية

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