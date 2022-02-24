عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب المصريين بالخارج: أبناؤنا بأوكرانيا بخير.. وبعيدون عن الأحداث

محمد عزت القاضي،
محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج

أكد محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أنه يتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية المصرية المقيمة في أوكرانيا من مواطنين وطلاب، للاطمئنان عليهم والوقوف على احتياجاتهم، على خلفية تطورات الأزمة "الروسية- الأوكرانية".

 

وقال "القاضي"- في تصريحات اليوم- أن "الجالية المصرية بأوكرانيا بخير، ولا خوف عليهم، وكل الجهات المعنية في الدولة حريصة كل الحرص على الحفاظ عليهم وعلى سلامتهم، وتتابع باهتمام شديد ومستمر أوضاعهم".

 

وأكد "القاضي"، أنه على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية من وزارتي الهجرة والخارجية والسفارة المصرية بأوكرانيا، للوقوف على آخر المستجدات أولًا بأول، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء الجالية المصرية من أبنائنا الطلاب والدارسين بأوكرانيا.

 

وأجرى نائب المصريين بالخارج، قبل قليل، اتصالًا هاتفيًا مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، تناولا الجانبان الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ضوء مستجدات الأوضاع بالأراضي الأوكرانية.

 

وأوضح القاضي، أن الوزيرة عقدت اجتماعًا مع 60 مصريًا بأوكرانيا من بينهم مواطنون وطلاب الذين يمثلون معظم أعضاء الجالية، وذلك عبر تطبيق "زوم"، منوهًا إلى أن الاجتماع ناقش موقف مجموعات من المصريين المتواجدين في عدد من المدن الأوكرانية، مشيدًا بالجهود التي اتخذتها وزارة الهجرة في هذا الشأن، للاطمئنان على أبنائنا المقيمين بأوكرانيا.

الجالية المصرية المقيمة في أوكرانيا الأزمة الروسية- الأوكرانية وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم تطبيق زوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

الإعلاميين : استمرار منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة بمصر

وسائل إعلام أوكرانية: اشتباكات مع القوات الروسية في محيط مفاعل تشيرنوبل

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

وقف الاعتماد على الغاز الروسي..جونسون: هجمات بوتين الهمجية يجب أن تنتهي

مصر بتتكلم حرفى.. أجواء من البهجة بمعرض ديارنا 72

المس حلمك .. الأوقاف تعلن تفاصيل مبادرتين لذوي الاحتياجات الخاصة

وزير التعليم : لازم الطلاب يحضروا في المدارس ويحترموا المعلمين

أفضل هواتف الفلاجشيب 2022.. سعر ومواصفات أوبو Oppo Find X5

عالة يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .. مستشار المفتي يوضح المراد من الحديث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هروب تمساح ضخم من حديقة حيوان في فلوريدا يثير الرعب

الفن مش بيأكل عيش.. فنانون لجأوا لمهن أخرى بسبب قلة الدخل والأعمال الفنية.. تعرف عليهم

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

فيديو

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

هيئة الأرصاد: أمطار رعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة على بعض المناطق

ساعة الصفر .. كيف باغت بوتين العالم بالهجوم على أوكرانيا؟

بعد اندلاع الحرب..هل تتأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ