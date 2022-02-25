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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبروت امرأة.. هدى تقتل طفلتها بمساعدة عشيقها بالقليوبية لمشاهدتهما في وضع مخل

متهمة - صورة أرشفية
متهمة - صورة أرشفية

تجردت أم فى القليوبية من مشاعر الأمومة والرحمة حيث قامت بقتل طفلتها " أمل " التى تبلغ من العمر عامين بمساعدة عشيقها خشية افتضاح أمرهما عقب مشاهدة المجنى عليها المتهمان فى وضع مخل داخل الشقة.

 

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لم تكتف الأم بقتل طفلتها فقط بل قامت بالتخلص من الجثة ودفنها فى أحد المقابر بمدينة القناطر الخيرية ، ثم ادعت بعد ذلك اختفائها وقامت المتهمة بتحرير محضر بمركز الشرطة باختفاء طفلتها فى ظروف غامضة.


ظلت الأم  المتهمة تتظاهر أمام الجميع بالحزن على طفلتها الصغيرة بل قامت بالبحث عنها فى كل مكان مع اسرتها الا ان نجح رجال المباحث فى كشف الواقعة والعثور على جثة الطفلة المتوفية.


وتوصل رجال البحث الجنائى فى القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من والدة الطفلة 20 سنة ربة منزل، وعشيقها 22 سنة، عامل قتلا الطفلة عمدا حيث قام المتهم الثاني بالضغط على وجهها بوسادة ولم تمنعه المتهمة الأولى، قاصدين قتلها عمدا، خشية افتضاح أمر علاقتهما الآثمة بعد صراخ الطفلة خلال تواجد العشيقين في علاقة محرمة في شقة العشيق بالخصوص.


وأحيل المتهمان للنيابة فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل الطفلة، حتى لا تخبر أحدا بعلاقتهما الآثمة، وارتكاب جريمة زنا، لكون المتهمة الأولى متزوجة.


من ناحية اخرى قضت محكمة جنايات بنها، بالإعدام للمتهمين وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.


وتتضمن أمر إحالة المتهمين “ هدی ه م “، 20 سنة ربة منزل، و” محمود  ع م ” ، 22 سنة عامل، أنهما قتلا عمدا الطفلة المجني عليها وتدعى" أمل ح ط " نجلة المتهمة الأولى، من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن قام الثاني بالضغط على وجهها بواسطة وسادة وأحجمت الأولى عن منعه من إتيان ذلك الفعل، وشدت من أذره بمسرح الواقعة، قاصدين قتلها مما أدى إلى كتم أنفاسها وأودى بحياتها على النحو الثابت تقرير مصلحة الطب الشرعي.


وأضاف أمر الإحالة إن تلك الجناية ارتكبت بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى، هي أنهما في ذات الزمان والمكان قامت المتهمة الأولى وهي متزوجة، بارتكاب جريمة الزنا مع المتهم الثاني، بأن اتصلت به جنسيا برضاها حال كون العلاقة الزوجية قائمة على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية القناطر الخيرية محكمة الجنايات مدينة القناطر الخيرية البحث الجنائي مصلحة الطب الشرعي

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