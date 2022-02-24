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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفقًا لقرار أبو العينين.. فنادق كليوباترا بشرم الشيخ والغردقة تُعلن مد إقامة السياح الأوكرانيين مجانًا

فنادق كليوباترا
فنادق كليوباترا

 

أعلنت إدارة مجموعة فنادق كليوباترا الفاخرة بشرم الشيخ والغردقة، بناءً على قرار السيد/ محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، مد إقامة ضيوفنا النزلاء من دولة أوكرانيا - بصفة مجانية - بعد انتهاء مدد إقامتهم المُحددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية بسفارة أوكرانيا أو من ينوب عنها مع السلطات المصرية لتوفيق الأوضاع، حفاظًا على أمن وسلامة ضيوف مصر.

وأكدت إدارة مجموعة فنادق كليوباترا، على رعاية السياحة الوافدة من كل دول العالم، وتوقير كافة السُبل الآمنة والاستضافة الراقية - وقت الأزمات - بامتيازات الإقامة الكاملة، لحين عودتهم إلى بلادهم بسلام.

وقالت الإدارة في بيان رسمي، إنها إذ نتشرف باستضافتكم في بلادنا، لا ننسي تفضيل السياحة الأوكرانية للمقاصد المصرية ودعمها الكامل لها، واختيار مصر على الدوام كوجهة سياحية مُفضلة لدى الشعب الأوكراني.

وأتمّت: كل الأمنيات الطيبة بإقامة راقية في بلدكم مصر.

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