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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع المياه عن شارع شركات البترول بشبرا الخيمة 12 ساعة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة القليوبية قطع المياه بشارع شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة وذلك يوم السبت من الساعة ١٠ص وحتي ١٠م من نفس اليوم وذلك لأعمال تحويل مسار خط قطر ١٠٠٠مم.


وقالت المحافظة انه سوف يتم توفير سيارات لتوفير احتياجات المواطنين من المياه ولحين عودة الخدمة مرة اخرى.


من جانبه قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان إن إجمالي ما تم إزالته حتى الآن في الموجة الـ 19 (المرحلة الأولى والثانية) 709 حالات تعد بمساحة 41 ألفا و 923 مترا مربع ، والتي بدأت اعتبارا من يوم 19 يناير ومستمرة حتى 26 فبراير الجاري.


وأوضح المحافظ أنه تم تنظيم حملة مكبرة ضمن (المرحلة الثانية) من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة لمركز ومدينة قليوب، حيث تمكنت من إزالة التعدي على 34 حالة بمساحة 7255 م2 ، وتنوعت المخالفات ما بين أدوار مسلحات خرسانية وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسي، قد تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعد بقرية ميت حلفا على مساحة 1148م2 بقرية بلقس وكوم أشفين.


وأكد الهجان أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فإن وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تفعيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم برصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية، بصور مُحدثة، موجهاً بضرورة التحرك الفوري لكل رئيس مدينة يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مع إرسال تقرير يومي يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات ويكون التقرير بصورة دورية.


وشدد المحافظ على استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أية مخالفة دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بناؤها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها تمت بالمخالفة على الأرض الزراعية، موجها باستمرار المرور لمنع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة، محذراً كل من يبني على الأرض الزراعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده على الفور والتصدي بكل حسم وقوة لمخالفات البناء في المهد.

شبرا الخيمة مجلس الوزراء الأراضى الزراعية رئيس مجلس الوزراء محافظة القليوبية إزالة التعديات شركات البترول

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