مران الزمالك.. تدريبات بدنية خفيفة وإحماء قبل مواجهة الوداد

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض اللاعبين تدريبات بدنية خفيفه وإحماء تحت إشراف الثنائي مدربا الأحمال فيرناندو وأحمد عصمت على ملعب "كهرما" بمدينة الدار البيضاء في إطار استعداداته لخوض مباراة الوداد التي ستقام في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022. وشهد المران ارتفاع الروح المعنوية على اللاعبين والتركيز على تنفيذ البرنامج البدني بالكامل للوصول الى المستوى الذي يسعى المدير الفني الوصول اليه قبل المباراة المرتقبة.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى المغرب بالأمس استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه . وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد. خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.