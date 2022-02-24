خبير اقتصادي: الحرب الروسية الأوكرانية قد تنذر بأزمة اقتصادية عالمية

قال علي الحليوة الخبير الاقتصادي، إن غزو روسيا لأوكرانيا قد ينذر بأزمة اقتصادية عالمية جديدة في أوروبا بأكملها وسيؤثر أيضا بشكل مباشر في النمو العالمي الذي يعاني أصلا من تداعيات جائحة كورونا التي كبلت اقتصادات العالم جراء الاغلاق الذي حدث أكثر من مرة.

وحذر علي الحليوة، من الآثار السلبية التي ستنتج جراء اندلاع حرب حيث سيكون له التأثير الهائل في أوكرانيا؛ وروسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي ستوقعها الولايات المتحدة الأمريكية على موسكو؛ كما أنه من المتوقع تأثر القطاع المصرفي والحوالات المالية في البلدين.

وأشار الحليوة، إلى أن تعليق ألمانيا لخط أنابيب نورد ستريم 2 Nord Stream " لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إليها؛ لن يؤثر حاليا لأنه لم يدخل في الخدمة رسميا؛ ولكن إن تم اتخاذ عقوبات على قطاع الطاقة الروسي؛ ستتأثر موسكو، ولكن في المقابل سترتفع أسعار الطاقة.

ودق الحليوة، ناقوس الخطر إذا تطورت الحرب الروسية الأوكرانية، كون الأمن الغذائي العربي في خطر، حيث يعد البلدين مركزا هاما في قطاع المواد الزراعية في العالم، وتمثل صادراتهما من القمح 23 في المئة من السوق العالمية، ويقوموا بتوريد ربع إنتاج الحبوب في العالم؛ بينما توزع الغالبية العظمى من صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر البحر الأسود.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح الخميس، بإنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس بأوكرانيا؛ مضيفا أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحذر من أن "سلطات أوكرانيا ستتحمل مسؤولية أي إراقة للدماء"، قائلا "أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا ستؤدي إلى نتائج لم يروها".

في حين أعلن البيت الأبيض، خلال اجتماع مجلس الأمن المنعقد بالولايات المتحدة الأمريكية؛ أن العالم سيحاسب روسيا على ما يحدث في أوكرانيا حيال اجتياحها أوكرانيا.