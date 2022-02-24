أستاذ علوم سياسية: روسيا لن تحتل كامل أوكرانيا وستأمن حدودها

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن روسيا لن تتخلى عن التواجد في مناطق شرق أوكرانيا لحماية حدودها وتأمين شبه جزيرة القرم .



وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حقائق واسرار " تقديم الإعلامي مصطفى بكري المذاع على قناة صدى البلد، أن العمل العسكري سيستمر لبعض الوقت والطرف الآخر سواء حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لايملك أي إمكانيات وقدرات حقيقية .

وهناك تباطؤ من الجانب الأمريكية الغربي للتعامل مع المرتبات العسكرية الروسية، ونحن أمام سيناريو مفتوح ولكن يكون احتلال كامل لاوكرانيا إنما احتلال المناطق الاستراتيجية واوكرانيا ضعيفة عسكريا .

