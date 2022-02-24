فيراري تستعرض سيارة الذكرى السنوية النهائية لفيراري كافالكيد.. صور

تختتم فيراري مجموعتها الجذابة من الزبدة الخاصة التي تم إنشاؤها للاحتفال بمرور 10 سنوات على Cavalcade مع 296 GTB يتألق التصميم الخامس والأخير المصمم خصيصًا لـ Argento Siracusa ، مع أربعة طرازات أخرى بخلاف السيارة الفائقة V6 الهجينة الموصولة بالكهرباء. استلهم قسم Tailor Made التابع للشركة من نسخة 2014 من الجولة التي توجه خلالها الملاك إلى جزيرة صقلية الجميلة ، أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط.

كما هو الحال مع السيارات السابقة ، تشترك سيارة Argento Siracusa برقم "39" على الأبواب حيث يزين العلم الأمريكي جانبًا والعلم الإيطالي على الجانب الآخر. كنا نقول إنه التصميم الأكثر أناقة في المجموعة ونحن متشوقون لرؤيته على الطرز الأخرى التي تحمل الحصان الجامح. فيما يتعلق بكيفية ظهور مزيج الفضة والذهب ، فإليك ما يقوله فيراري: “إنها تذكر بالطريقة التي يسقط بها ضوء الشمس على العمارة الرخامية الباروكية لمدن الفن الإيطالية”.

فيما يتعلق بالمكان الذي ستتجه إليه فيراري كافالكيد هذا العام ، لم تكشف العلامة الإيطالية بعد يستمر الحدث السنوي لمدة أربعة أيام ويقام في منطقة مختلفة في السوق المحلية للشركة. يجب على المالكين شحن سياراتهم إلى البلد على شكل صندوق ودفع ما يقرب من 30 ألف دولار للمشاركة في الجولة الكبرى.

أوه ، لقد نسينا تقريبًا أن نذكر أنه لا يمكن لأي شخص لديه سيارة فيراري والمال توفيره للمشاركة لأن الحدث مخصص للمدعوين فقط. في حين أن الأثرياء يحصلون على أكبر قدر من المتعة ، فمن الرائع بالنسبة لنا مجرد بشر أن نتحقق من وكيل فيراري المتداول مع عدد كبير من السيارات من عصور مختلفة. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تظهر هذه الكؤوس الخمسة من مجموعة Cavalcade على المركبات المشاركة في الحدث الذي يحمل الاسم نفسه.